Рекультивировать земли после разлива мазута обяжут виновных в поселке Горноуральский

Рекультивировать земли после разлива мазута обяжут виновных в поселке Горноуральский
Рекультивировать земли после разлива мазута обяжут виновных в поселке Горноуральский
Сегодня, 18:41Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Рекультивировать загрязнение после разлива нефтепродуктов в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом обяжут виновных в происшествии. Об этом TagilCity.ru сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.

При проведении обследования специалисты минприроды региона установили, что на сельскохозяйственных землях Горноуральского ГО было обнаружено три резервуара для хранения нефтепродуктов. Так как их целостность и ограждение из железобетонных блоков было нарушено, произошел разлив мазута на почву.

Общая площадь составила 635 квадратных метров.

Указанная территория не является землями лесного фонда. Визуально наличие нефтепродуктов в расположенных вблизи реки Лая и пруду Верхне-Лайский не обнаружено. Специалистами центра экологического мониторинга и контроля отобраны пробы воды реки Лая, пруда Верхне-Лайский, а также пробы почв для определения содержания нефтепродуктов, сообщили TagilCity.ru в минприроды.

Результаты станут известны через две недели. После того, как они будут получены, специалисты исчислят размер вреда почвам.

Администрации ГГО направлен запрос о предоставлении данных о владельце участка, а также в правоохранительные органы для установления виновных. Также информация передана управлению Россельхознадзора Свердловской области.

Напомним, разлив нефтепродуктов произошел в поселке Горноуральский 16 июля.

Сюжеты:
Экология Нижнего Тагила
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