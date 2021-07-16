Рекультивировать земли после разлива мазута обяжут виновных в поселке Горноуральский

Рекультивировать загрязнение после разлива нефтепродуктов в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом обяжут виновных в происшествии. Об этом TagilCity.ru сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.

При проведении обследования специалисты минприроды региона установили, что на сельскохозяйственных землях Горноуральского ГО было обнаружено три резервуара для хранения нефтепродуктов. Так как их целостность и ограждение из железобетонных блоков было нарушено, произошел разлив мазута на почву. Общая площадь составила 635 квадратных метров. Указанная территория не является землями лесного фонда. Визуально наличие нефтепродуктов в расположенных вблизи реки Лая и пруду Верхне-Лайский не обнаружено. Специалистами центра экологического мониторинга и контроля отобраны пробы воды реки Лая, пруда Верхне-Лайский, а также пробы почв для определения содержания нефтепродуктов, сообщили TagilCity.ru в минприроды. Результаты станут известны через две недели. После того, как они будут получены, специалисты исчислят размер вреда почвам. Администрации ГГО направлен запрос о предоставлении данных о владельце участка, а также в правоохранительные органы для установления виновных. Также информация передана управлению Россельхознадзора Свердловской области. Напомним, разлив нефтепродуктов произошел в поселке Горноуральский 16 июля.

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