Лекарства для лечения пациентов с муковисцидозом закупает свердловский Минздрав

Препараты закупает Минздрав для лечения жителей Свердловской области с редким заболеванием муковисцидоз. Лекарство обходится как минимум в 100 тысяч рублей в месяц.

Всего планируется закупить два препарата: «Калидеко» и «Кафтрио», более 1,8 тысячи таблеток. По данным сайта госзакупок, лекарства должны быть поставлены в течение месяца с момента заключения контракта. По словам одного из екатеринбуржцев с муковисцидозом, ему хватит этого количества лекарства на два года. Другой препарат будет закуплен для второго пациента, пишет Е1. Напомним, суд обязал Минздрав бесплатно обеспечить двух свердловчан с муковисцидозом необходимыми лекарствами. Ранее там отказывали пациентам в покупке дорогих препаратов. Суд обязал Минздрав обеспечить лекарствами екатеринбуржцев с редкой болезнью

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