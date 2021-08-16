Лекарства для лечения пациентов с муковисцидозом закупает свердловский Минздрав

Лекарства для лечения пациентов с муковисцидозом закупает свердловский Минздрав
Лекарства для лечения пациентов с муковисцидозом закупает свердловский Минздрав
Сегодня, 13:26Здоровье и экологияФото: 1MI
Препараты закупает Минздрав для лечения жителей Свердловской области с редким заболеванием муковисцидоз. Лекарство обходится как минимум в 100 тысяч рублей в месяц.

Всего планируется закупить два препарата: «Калидеко» и «Кафтрио», более 1,8 тысячи таблеток. По данным сайта госзакупок, лекарства должны быть поставлены в течение месяца с момента заключения контракта.

По словам одного из екатеринбуржцев с муковисцидозом, ему хватит этого количества лекарства на два года. Другой препарат будет закуплен для второго пациента, пишет Е1.

Напомним, суд обязал Минздрав бесплатно обеспечить двух свердловчан с муковисцидозом необходимыми лекарствами. Ранее там отказывали пациентам в покупке дорогих препаратов.

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