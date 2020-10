«Новые известия»: по всей России заложены «экологические бомбы замедленного действия»

Проблемы экологии беспокоят население гораздо сильнее, чем, например, подтасовка голосов в избирательных комиссиях. Под, казалось бы, очевидной проблемой скрывается пласт осложнений, которые могут повлечь за собой не только негативные последствия окружающей среде, но и массовые акции протеста.

Выяснить какие именно осложнения сложившихся проблем могут ожидать Россию помогли эксперты. Экология сейчас на слуху. Она вызывает интерес и привлекает внимание многих. Чего опасается народ? В конце первого десятилетия XXI века, люди практически не обращали внимание на экологические проблемы. Выбросы с производства и свалки отходов превратились в обыденность и не бросались в глаза. Теперь же проблема назрела так сильно, что граждане не знают чего бояться сильнее. На выбор представлен целый ворох новых фобий: промышленные предприятия, добыча нефти, мусороперерабатывающие заводы и полигоны, урановые «хвосты» из Европы и результаты военных действий. И каждый из страхов можно обосновать происходящими в реальности событиями: Взрыв в Северодвинске, который привел к всплеску радиации. В результате перестали функционировать станции контроля международной системы мониторинга ядерных испытаний;

Строительство экотехнопарка «Калуга», куда свезут на захоронение мусор первого и второго класса опасности;

Дизельная утечка под Норильском;

Нашумевший шихан Куштау в Башкирии. Где произойдет следующий «взрыв» не спрогнозирует никто, однако, можно попытаться составить некую карту с расположением потенциально опасных объектов. Опасность № 1. Захоронения токсичных отходов По словам директора по программам исследования и экспертизе Российского отделений Greenpeace Ивана Блокова, не мусорные полигоны ТКО представляют наибольшую опасность, а химические захоронения, относящихся к более высокому классу опасности. Есть химические могильники, о которых просто никто не знает или забыли. Их годами заполняли токсичными отходами. Старые хранилища пестицидов, которые четверть века назад просто запаяли в трубах, а сейчас они начинают просачиваться в окружающую среду. Проявления уже наблюдаются на Дальнем востоке и в европейской части России, но на самом деле они существуют почти в каждом регионе страны, поделился Иван Блоков. Научные сотрудники недалеко ушли в своем мнении от экспертов Greenpeace. Любые захоронения отходов — это риск. Бомба замедленного действия. А отходы все лежат, деть их некуда, поделился мнением заведующий кафедрой экологии и природопользования РГГРУ имени Орджоникидзе, доктор геолого-минералогических наук, профессор Владимир Экзарьян. Опасность № 2. Промышленные предприятия Строительство заводов со времен Советского союза велось с оглядкой на результат и скорость. Не учитывая экологический аспект. Горные и металлургические предприятия производят огромную массу отходов. В лучшем случае, они складируются в одном месте и начинается мониторинг, чтобы не допустить распространение. Серосодержащие отходы предприятий уничтожают всю природу вокруг себя и образовывают кислотные реки. При любой металлургической промышленности производится обогащение руды. Ее измельчают в пыль. Ртуть и сера попадают в окружающую среду. Я знаю минимум 11 случаев, когда такие отходы относили ко второму классу опасности, считает Директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе в Greenpeace России Иван Блоков. По мнению Блокова, самым ярким примером является Норильск, с его металлургическим комбинатом. Сюда же он относит Томинский ГОК, который возводят в Челябинской области рядом с местами проживания людей. Экологи считают, что строительство данного ГОКа ведется с нарушением закона. Существует опасность загрязнения источника питьевой воды. Опасность № 3. Радиация В Москве, в 400 метрах от места строительства Юго-Восточной хорды, активист обнаружил могильник радиоактивных отходов, среди них плутониевые индикаторы дыма. Захоронение не отмечалось знаком опасности, отсутствовало на карте и не охранялось. И при такой безответственности в Россию завозят сотни тонн урановых «хвостов» из Европы. Возмущаются пока только жители Санкт-Петербурга, где опасный мусор находится проездом. Пока такие отходы не представляют одномоментной угрозы. Но что будет через годы? Никто не скажет, ведь неизвестно как их будут хранить. Я видел, как в девяностых хранили атомные реакторы подводных лодок, и эта картина меня ужаснула. Переработку поступающих из Европы отходов планируют начать в 2050 году. Тогда не будет уже тех, кто принимал эти решения, ни тех, кто одобрял… рассказал Иван Блоков. Главные экологические угрозы РФ Photo: «Новые известия» Экология и акции протеста Как правило, загрязнения не носят масштабного характера, если не говорить о крупных катастрофах. А они, пока, случаются редко. А вот народные протесты могут распространиться в самые отдаленные и спокойные уголки страны. Примером может послужить маленькая станция Шиес в Архангельской области, которую поддержали протестами по всей стране. Эксперты считают, что экология является сильным фактором, который может толкнуть людей выйти на улицы. По данным наблюдения за протестной активностью, в 2018 году фактор экологии значительно вырос среди причин их вызывающих. В 2019 он уже был на втором месте, обогнав трудовые митинги, и вплотную приблизился к политическим и гражданским акциям, рассказала политолог, кандидат политических наук, доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман. Карта потенциально опасных регионов России По мнению экспертов Greenpeace, самые «взрывоопасные» субъекты РФ — это Челябинская область, Свердловская область и Красноярский край. Еще «зреет» Кузбас, северные нефтегазодобывающие регионы ЯНАО, ХМАО и республика Коми. Здесь люди годами терпят наплевательское отношение к экологии и массовые протесты не станут ни для кого сюрпризом. Карта потенциально опасных регионов России Photo: «Новые известия»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter