Свердловские власти назвали сроки отмены масочного режима

Свердловские власти назвали сроки отмены масочного режима

Сегодня, 11:24Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Большинство «ковидных» ограничений в Свердловской области могут быть сняты уже к лету. Об этом на брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаб заявил вице-губернатор Павел Креков.

Ослабление ограничений обусловлено тем, что к апрелю будет ощущаться эффект от вакцинации, а также станет больше людей, переболевших коронавирусом.

Креков отметил, что также все будет зависеть от того, будет ли снижаться заболеваемость и дальше.

По его словам, власти рассчитывают на снятие большей части ограничений к июню-июлю, в том числе и отмены масочного режима.

На данный момент ослабление ограничений возможно для свердловчан старше 65 лет. Это касается не только тех, кто уже поставил прививки от коронавируса.

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