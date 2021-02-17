Свердловские власти назвали сроки отмены масочного режима

Большинство «ковидных» ограничений в Свердловской области могут быть сняты уже к лету. Об этом на брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаб заявил вице-губернатор Павел Креков.

Ослабление ограничений обусловлено тем, что к апрелю будет ощущаться эффект от вакцинации, а также станет больше людей, переболевших коронавирусом. Креков отметил, что также все будет зависеть от того, будет ли снижаться заболеваемость и дальше. По его словам, власти рассчитывают на снятие большей части ограничений к июню-июлю, в том числе и отмены масочного режима. На данный момент ослабление ограничений возможно для свердловчан старше 65 лет. Это касается не только тех, кто уже поставил прививки от коронавируса.

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