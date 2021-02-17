Свердловские власти назвали сроки отмены масочного режима

Ослабление ограничений обусловлено тем, что к апрелю будет ощущаться эффект от вакцинации, а также станет больше людей, переболевших коронавирусом.
Креков отметил, что также все будет зависеть от того, будет ли снижаться заболеваемость и дальше.
По его словам, власти рассчитывают на снятие большей части ограничений к июню-июлю, в том числе и отмены масочного режима.
На данный момент ослабление ограничений возможно для свердловчан старше 65 лет. Это касается не только тех, кто уже поставил прививки от коронавируса.