В Екатеринбурге в больницу № 40 из-за коронавируса не будут пускать посетителей
Сегодня, 20:14Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 18 марта в Екатеринбурге закроют больницу № 40 на карантин по коронавирусу, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Как рассказали в Минздраве, посетителей не будут пускать к больным.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Екатеринбурге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Женщина с подозрением на заражение коронавирусом была госпитализирована в больницу № 40.
В Нижнем Тагиле отменены массовые мероприятия в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
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