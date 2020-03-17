В Екатеринбурге в больницу № 40 из-за коронавируса не будут пускать посетителей

Как рассказали в Минздраве, посетителей не будут пускать к больным.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Екатеринбурге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Женщина с подозрением на заражение коронавирусом была госпитализирована в больницу № 40.