В России из-за коронавируса приостановлена плановая вакцинация

По его словам, вакцинация не отменена только для новорожденных в родильных домах.

Около месяца назад глава Роспотребнадзора Анна Попова направила письма в регионы с рекомендацией о приостановлении вакцинации, сообщает «Коммерсантъ». Прежде всего рекомендация касалась взрослого населения.