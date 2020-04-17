В России из-за коронавируса приостановлена плановая вакцинация
Сегодня, 11:04Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России приостановлена плановая вакцинация по причине распространения коронавирусной инфекции, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, вакцинация не отменена только для новорожденных в родильных домах.
Около месяца назад глава Роспотребнадзора Анна Попова направила письма в регионы с рекомендацией о приостановлении вакцинации, сообщает «Коммерсантъ». Прежде всего рекомендация касалась взрослого населения.
По последним данным в России зарегистрировано около 28 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них 2304 человека выздоровело, 232 — скончались.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей