В Екатеринбурге коронавирусом заразилась сотрудница больницы № 40
Сегодня, 11:41Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В екатеринбургской больнице № 40, где находится инфекционный блок для больных коронавирусом, у одной из сотрудниц обнаружен COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
В оперштабе отметили, что весь персонал больницы сдает анализы на коронавирус в постоянном режиме. 17 апреля у одной из сотрудниц очередная проба оказалась положительной. Заболевшая работает в хозяйственном блоке медучреждения.
Женщину сразу изолировали. Все протоколы санитарно-эпидемиологической безопасности были соблюдены.
Напомним, вчера, 17 апреля, в Свердловской области зафиксирована первая смерть от коронавируса. Диагноз жителю Красноуфимска поставлен посмертно.
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