6,2 млн выделено на ремонт фельдшерского пункта в селе Бродово под Нижним Тагилом

6,2 млн выделено на ремонт фельдшерского пункта в селе Бродово под Нижним Тагилом
6,2 млн выделено на ремонт фельдшерского пункта в селе Бродово под Нижним Тагилом
Сегодня, 11:54Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
6,2 миллиона рублей выделено на проведение капитально ремонта в здании фельдшерского пункта в селе Бродово под Нижним Тагилом.

Заказчиком выступает ГАУЗ Свердловской области «Горноуральская районная поликлиника».

Согласно документации, необходимо провести капитальный ремонт нежилого одноэтажного здания площадью 112,2 квадратных метра в селе Бродово на улице Тагилстроевская, 1а, в котором находится фельдшерский пункт.

Работы необходимо начать в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта и окончить в течение 60 календарных дней. Гарантия составляет пять лет с даты подписания акта приемки выполненных работ. Отмечается, что контракт должен быть исполнен в один этап.

Согласно локальным сметам, подрядчику необходимо провести подготовительные и демонтажные работы, отремонтировать наружные и внутренние фасады здания, в помещении должны быть заменены окна и двери. Также необходимо провести работы на крыше.

Кроме того, необходимо отремонтировать канализацию, холодное и горячее водоснабжение, вентиляцию, смонтировать охранно-пожарную сигнализацию. Подрядчик должен установить сантехнику и обустроить доступ для маломобильных групп населений и инвалидов.

Затем нужно отремонтировать тротуары рядом со зданием и провести озеленение территории.

Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по 30 октября 2021 года. Заявки от подрядчиков принимаются до 31 мая 2021 года.

Напомним, 700 тысяч рублей выделено для выполнения проектных работ по реконструкции здания общеврачебной практики в поселке Новоасбест. Заказчиком также выступает «Горноуральская районная поликлиника».

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