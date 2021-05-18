Чистка водоемов к началу купального сезона стартовала в Нижнем Тагиле

Чистка водоемов к началу купального сезона стартовала в Нижнем Тагиле
Чистка водоемов к началу купального сезона стартовала в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:05Здоровье и экологияФото: "Тагильский спасатель" в Instagram
Тагильские спасатели — водолазы к началу купального сезона обследуют и чистят от мусора дно городских водоемов, а также пляжи и береговые линии.

К очистке водоемов и береговой линии от накопившегося опасного мусора приступили водолазы МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».

Работы ведутся в районе пляжа рядом с гостиницей «Демидов Плаза», на Выйском пруду, а также в парках «Народный» и имени А. П. Бондина в соответствии с постановлением городской администрации.

Фото:"Тагильский спасатель" в Instagram

Видео процесса тагильские спасатели, уже собравшие несколько мешков битого стекла и прочего хлама, поделились на своей странице в Instagram.

Видео:"Тагильский спасатель" в Instagram

Напомним, подготовка к очистке Черноисточинского пруда началась под Нижним Тагилом. Там проложена временная дорога для пульпопровода и будет организована площадка складирования донных отложений.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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