Чистка водоемов к началу купального сезона стартовала в Нижнем Тагиле

Тагильские спасатели — водолазы к началу купального сезона обследуют и чистят от мусора дно городских водоемов, а также пляжи и береговые линии.

К очистке водоемов и береговой линии от накопившегося опасного мусора приступили водолазы МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил». Работы ведутся в районе пляжа рядом с гостиницей «Демидов Плаза», на Выйском пруду, а также в парках «Народный» и имени А. П. Бондина в соответствии с постановлением городской администрации. Фото: "Тагильский спасатель" в Instagram Видео процесса тагильские спасатели, уже собравшие несколько мешков битого стекла и прочего хлама, поделились на своей странице в Instagram. Видео: "Тагильский спасатель" в Instagram Напомним, подготовка к очистке Черноисточинского пруда началась под Нижним Тагилом. Там проложена временная дорога для пульпопровода и будет организована площадка складирования донных отложений. Подготовка к очистке Черноисточинского пруда началась под Нижним Тагилом

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