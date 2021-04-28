Сотни деревьев и кустарников будут вырублены в Нижнем Тагиле

Сотни больных и опасных деревьев и кустарников вырубят этим летом на общественных территориях, во дворах и на улицах Нижнего Тагила.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в рамках совещания вместе с руководителями профильных управлений и службой экологической безопасности по вырубке деревьев и озеленению городской территории обсудили целесообразность вырубки тех или иных деревьев на общественных и дворовых территориях, где в этом году проходят работы по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Вопрос крайне серьезный, и к вырубке деревьев надо подходить не только с точки зрения требований строительных норм, но и, руководствуясь здравым смыслом. При реализации проектов благоустройства необходимо рассмотреть все варианты и выбрать наиболее бережливые с точки зрения сохранения уже существующих деревьев и кустарников, отметил Пинаев. К примеру, на «Аллее рандеву» у медколледжа запланирована санитарная рубка 24 деревьев, в сквере за Дворцом культуры «Юбилейный» — более 40 зеленых насаждений, в том числе огромных тополей, которые представляют угрозу для горожан. В лесопарковой зоне «Пихтовые горы» планируется убрать порядка 70 деревьев и вывезти с территории более 500 стволов поваленных деревьев. Глава города поручил руководителям профильных управлений в течение ближайших двух дней организовать выезды на объекты благоустройства и встретиться с представителями УК и активными жителями многоквартирных домов, чтобы принять окончательное решение по каждому кустарнику или дереву. Напомним, этим летом больше сотни тополей вырубят на улицах Нижнего Тагила для реконструкции автомобильных дорог. Также в администрации начали выдавать разрешения на ликвидацию аварийных деревьев. Больше сотни тополей вырубят на улицах Нижнего Тагила для реконструкции дорог

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