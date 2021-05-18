Возможность приостановки бесплатных операций допустили в госпитале Тетюхина в Тагиле

По словам генерального директора центра Алексея Щелкунова, в июне–июле закончится объем по оказанию высокотехнологичной помощи, который госпиталь получает ежегодно от региона в рамках территориальной программы ОМС по травматологии и ортопедии, сообщает ИА «Все новости».
Алексей Щелкунов подчеркнул, что в том случае, если квоты будут отсутствовать, госпиталь сможет предлагать своим пациентам исключительно платные операции. Генеральный директор отметил, что на данный момент очередь из ожидающих операции составляет около двух тысяч человек. Также пока не было принято решение о выделении квот по линии Минздрава РФ.
Напомним, КРСУ подала иск на 1,4 миллиарда рублей к госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле. В медучреждении сообщили, что соблюдали все договоренности, достигнутые в 2013 году. Планировалось, что центр передаст правительству определенное количество акций, эквивалентное вложенным средствам. Для достижения этой цели учреждение было переформировано в акционерное общество.