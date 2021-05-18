Возможность приостановки бесплатных операций допустили в госпитале Тетюхина в Тагиле

Алексей Щелкунов подчеркнул, что в том случае, если квоты будут отсутствовать, госпиталь сможет предлагать своим пациентам исключительно платные операции. Генеральный директор отметил, что на данный момент очередь из ожидающих операции составляет около двух тысяч человек. Также пока не было принято решение о выделении квот по линии Минздрава РФ.