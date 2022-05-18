24 обновленные контейнерные площадки появились в Нижнем Тагиле в 2021 году

В каждом районе Нижнего Тагила в 2021 году были реконструированы контейнерные площадки для сбора ТКО. Всего за год их появилось 24.

Больше всех мест для организованного складирования мусора в прошлом году обустроено в Ленинском районе — по 16 адресам. В Дзержинском и Ленинском районах — по четырем адресам в каждом. Ответственность за реконструкцию контейнерных площадок легла на управляющие компании, обслуживающие их. Региональный оператор «Рифей» в свою очередь предоставил на новые площадки евроконтейнеры объемом 1,1 кубометра с крышками для ограждения отходов от ветра, осадков и животных. Всего регоператор за год выделил 156 новых мусорных баков. Из них 114 емкостей были выделены в течение года для оборудования реконструированных мест накопления ТКО, а также замены поврежденных контейнеров и увеличения количества баков на площадках, где фиксировалось регулярное переполнение. Кроме этого 42 евробака были экстренно установлены региональным оператором 30 декабря 2021 года вместо пропавших емкостей на контейнерных площадках Дзержинского района,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе компании.

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