В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости пневмонией и ОРВИ в Нижнем Тагиле

По пневмониям ситуация немного отличается. У нас зарегистрировано 133 случая на прошлой неделе. Показатель заболеваемости составляет 39 человек на 100 тысяч. Это выше среднего многолетнего уровня в пять раз. Рост заболеваемости произошел среди лиц старше 18 лет, а среди детей за прошлую неделю не зарегистрировано ни одного случая, рассказал Юрий Бармин.