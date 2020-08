В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости пневмонией и ОРВИ в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле вырос уровень заболеваемости пневмонией, ОРВИ, а также кишечными инфекциями. Об этом 18 августа рассказал главный санврач Нижнего Тагила Юрий Бармин.

В Нижнем Тагиле за прошедшею неделю показатель ОРВИ составил 232 человека заболевших на 100 тысяч. Это на 2% выше уровня прошлой недели, но ниже уровня заболеваемости по Свердловской области на 40%. По пневмониям ситуация немного отличается. У нас зарегистрировано 133 случая на прошлой неделе. Показатель заболеваемости составляет 39 человек на 100 тысяч. Это выше среднего многолетнего уровня в пять раз. Рост заболеваемости произошел среди лиц старше 18 лет, а среди детей за прошлую неделю не зарегистрировано ни одного случая, рассказал Юрий Бармин. Он отметил, что 87% пневмоний являются «ковидными», а остальные — традиционными. Также он сказал, что на сегодняшний день под наблюдением медиков находятся 1098 человек, 84 из которых прибыли с отдыха после открытия границ. Кроме того, санврач отдельно рассказал о кишечных инфекциях. За период пандемии по ним показатель заболеваемости снизился в разы. Вы не поверите — у нас таких показателей, как за четыре месяца работы в Нижнем Тагиле никогда не было за весь период наблюдения, рассказал санврач. Напомним, что сегодня Юрий Бармин также сообщил о том, что официальная статистика по заболевшим коронавирусом и неофициальные данные имеют значительные расхождения. «Мы не до конца управляем ситуацией»: главный санврач Нижнего Тагила о коронавирусе

