Уральские власти напомнили свердловчанам о смертельном риске суррогатного алкоголя

Уральские власти напомнили свердловчанам о смертельном риске суррогатного алкоголя
Уральские власти напомнили свердловчанам о смертельном риске суррогатного алкоголя
Сегодня, 15:04Здоровье и экологияФото: 1МI
Власти Свердловской области напоминают уральцам, что употребление дешевого алкогольного контрафакта может повлечь смерть. В области уже скончались 18 человек за несколько дней октября.

С 7 по 14 октября в Екатеринбурге скончались 6 женщин и 12 мужчин от употребления алкогольного контрафакта с содержанием яда метанола, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Министерство общественной безопасности региона напоминает уральцам, что приобретать алкоголь вне специализированных точек продажи и без специальной федеральной акцизной марки, влечет за собой смертельный риск отравления.

Напомним, главк Следственного комитета России взял под особый контроль расследование смертельных случаев отравления метанолом в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Отравление метиловым спиртом в ЕкатеринбургеЕкатеринбург
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