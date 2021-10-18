Уральские власти напомнили свердловчанам о смертельном риске суррогатного алкоголя

С 7 по 14 октября в Екатеринбурге скончались 6 женщин и 12 мужчин от употребления алкогольного контрафакта с содержанием яда метанола, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Министерство общественной безопасности региона напоминает уральцам, что приобретать алкоголь вне специализированных точек продажи и без специальной федеральной акцизной марки, влечет за собой смертельный риск отравления.
Напомним, главк Следственного комитета России взял под особый контроль расследование смертельных случаев отравления метанолом в Екатеринбурге.