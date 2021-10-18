Уральские власти напомнили свердловчанам о смертельном риске суррогатного алкоголя

Власти Свердловской области напоминают уральцам, что употребление дешевого алкогольного контрафакта может повлечь смерть. В области уже скончались 18 человек за несколько дней октября.

С 7 по 14 октября в Екатеринбурге скончались 6 женщин и 12 мужчин от употребления алкогольного контрафакта с содержанием яда метанола, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Министерство общественной безопасности региона напоминает уральцам, что приобретать алкоголь вне специализированных точек продажи и без специальной федеральной акцизной марки, влечет за собой смертельный риск отравления. Напомним, главк Следственного комитета России взял под особый контроль расследование смертельных случаев отравления метанолом в Екатеринбурге. Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело о массовом отравлении уральцев метанолом

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