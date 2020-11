В Свердловской области для пациентов, которые контактировали с больными коронавирусом, тестирование на выявление инфекции станет необязательным.

Такое заявление сделал замгубернатора региона Павел Креков в ходе брифинга по итогам оперштаба. Он отметил, что требовать тест никто не будет при отсутствии симптомов коронавируса. Однако контактные все же должны соблюдать изоляцию в течение двух недель. Данное послабление было сделано, чтобы разгрузить лаборатории, которые проводят тесты на COVID-19. Напомним, в ходе брифинга Креков также заявил, что полного локдауна из-за коронавируса в области не планируется. Креков высказался о введении локдауна в Свердловской области из-за коронавируса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter