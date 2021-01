В Свердловской области зарегистрировано два первых случая гриппа

В Свердловской области впервые с начала сезона ОРВИ выявлены случаи заболевания гриппом.

При лабораторном мониторинге за неделю в двух пробах выявили вирус гриппа B. Мы можем говорить о начале циркуляции этого возбудителя в Свердловской области,рассказали Е1 в Роспотребнадзоре. Специалисты обнаружили вирус во время «дозорного» мониторинга, он проводится каждый эпидемиологический сезон. В вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии еженедельно исследуется 30–50 проб. Также специалисты выявили в пробах риновирусы, парагрипп и коронавирус. За неделю с 11 по 17 января в Свердловской области было зарегистрировано 25,9 тысячи случаев ОРВИ, в Екатеринбурге — 11,8 тысячи случаев. Это выше уровня эпидпорога на 37,3%. Кроме того, 3391 житель региона заболел внебольничной пневмонией, что на 71,2% меньше прошлой недели. Напомним, в Нижнем Тагиле сегодня зарегистрирован новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом, за сутки диагноз был подтвержден у 53 человек. В Нижнем Тагиле новый рекорд по заболеваемости COVID-19: за сутки выявлено 53 случая

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter