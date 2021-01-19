В Свердловской области зарегистрировано два первых случая гриппа

За неделю с 11 по 17 января в Свердловской области было зарегистрировано 25,9 тысячи случаев ОРВИ, в Екатеринбурге — 11,8 тысячи случаев. Это выше уровня эпидпорога на 37,3%. Кроме того, 3391 житель региона заболел внебольничной пневмонией, что на 71,2% меньше прошлой недели.