В Свердловской области зарегистрировано два первых случая гриппа

В Свердловской области зарегистрировано два первых случая гриппа

Сегодня, 15:49Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области впервые с начала сезона ОРВИ выявлены случаи заболевания гриппом.

При лабораторном мониторинге за неделю в двух пробах выявили вирус гриппа B.

Мы можем говорить о начале циркуляции этого возбудителя в Свердловской области,рассказали Е1 в Роспотребнадзоре.

Специалисты обнаружили вирус во время «дозорного» мониторинга, он проводится каждый эпидемиологический сезон. В вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии еженедельно исследуется 30–50 проб. Также специалисты выявили в пробах риновирусы, парагрипп и коронавирус.

За неделю с 11 по 17 января в Свердловской области было зарегистрировано 25,9 тысячи случаев ОРВИ, в Екатеринбурге — 11,8 тысячи случаев. Это выше уровня эпидпорога на 37,3%. Кроме того, 3391 житель региона заболел внебольничной пневмонией, что на 71,2% меньше прошлой недели.

Напомним, в Нижнем Тагиле сегодня зарегистрирован новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом, за сутки диагноз был подтвержден у 53 человек.

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