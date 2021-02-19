Эксперты предрекли третью волну COVID-19 на Урале

Эксперты в онлайн-режиме обсудили проблемы распространения коронавирусной инфекции. Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал, что третья волна COVID-19 ожидает свердловчан весной.
Эксперты отмечают, что избежать распространения новых штаммов в стране не удастся.
Нас ждет такой же рост как в Европе. Мы открыты для всего мира, несмотря на ограничения, говорит Александр Соловьев.
Новый всплеск заболеваемости специалисты прогнозируют на март и апрель. Все эксперты сошлись во мнении, что необходимо усилить контроль и наблюдение за эпидемиологической ситуацией.
Напомним, на брифинге регионального оперативного штаба вице-губернатор Павел Креков заявил, что масочный режим может быть отменен в Свердловской области уже к началу лета. Замгубернатора отметил, что все будет зависеть от того, будет ли снижаться заболеваемость и дальше