Эксперты предрекли третью волну COVID-19 на Урале

Эксперты предрекли третью волну COVID-19 на Урале

Сегодня, 18:56Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Весной ожидается третья волна коронавируса в Свердловской области. Эксперты считают, что уральцам не избежать новых штаммов инфекции.

Эксперты в онлайн-режиме обсудили проблемы распространения коронавирусной инфекции. Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал, что третья волна COVID-19 ожидает свердловчан весной.

Эксперты отмечают, что избежать распространения новых штаммов в стране не удастся.

Нас ждет такой же рост как в Европе. Мы открыты для всего мира, несмотря на ограничения, говорит Александр Соловьев.

Новый всплеск заболеваемости специалисты прогнозируют на март и апрель. Все эксперты сошлись во мнении, что необходимо усилить контроль и наблюдение за эпидемиологической ситуацией.

Напомним, на брифинге регионального оперативного штаба вице-губернатор Павел Креков заявил, что масочный режим может быть отменен в Свердловской области уже к началу лета. Замгубернатора отметил, что все будет зависеть от того, будет ли снижаться заболеваемость и дальше

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