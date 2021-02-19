Эксперты предрекли третью волну COVID-19 на Урале

Напомним, на брифинге регионального оперативного штаба вице-губернатор Павел Креков заявил, что масочный режим может быть отменен в Свердловской области уже к началу лета. Замгубернатора отметил, что все будет зависеть от того, будет ли снижаться заболеваемость и дальше