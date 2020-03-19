Промышленные предприятия Нижнего Тагила принимают меры по недопущению коронавируса

Вице-президент ЕВРАЗа Константин Рубин заверил, что на предприятии проводится тщательная дезинфекция, для чего было закуплено спецоборудование и спецсредства. Также были отменены массовые мероприятия и командировки, как зарубежные, так и местные. Кроме того, был ограничен доступ на предприятия иностранных партнеров.

Аналогичные решения по мероприятиям и командировкам были приняты и на других промышленных предприятиях, таких как «Уралхимпласт» и «Уралвагонзавод». На «Уралвагонзаводе» приняли решение о помещении на карантин работников, которые были в любых зарубежных командировках. Вместе с ними будут отправлены и члены их семей, если они работают на этом же предприятии.