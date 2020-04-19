Прилитевших из Тайланда уральцев отправили в обсерватор. Семь из них — принудительно
В ночь на 19 апреля в Кольцово приземлился самолет из Тайланда, на борту которого находились 180 пассажиров из Свердловской и Челябинской областей. Их на две недели поместили в обсерватор в Полевском, сообщает «Комсомольская правда».
По словам одной из пассажирок, после прибытия им раздали медицинские маски, измерили температуру, а также выдали бланки-уведомления о том, что их помещают в обсерватор. Кроме того, девушка утверждает, что у всех прилетевших собрали паспорта, но обратно не отдали, багаж тоже остался в аэропорту.
В оперативном штабе отметили, что такие меры нужны для санобработки вещей. Для всех пассажиров рейса были подготовлены оптимальные условия для проживания в обсерваторе — им выдали одежду, средства гигиены, устроили четырехразовое питание и разместили в просторных номерах на два или четыре места.
Ежедневно медики измеряют у пациентов температуру и интересуются самочувствием. Для тех, кому необходимы медикоменты, их закупят по предоставленным спискам.
Мы спрашивaли, будут ли прoводить тест на кoронавирус, нам скaзали, что на втoрой день. Отнoшение персoнала, кстaти, к нам очeнь хорoшее,отмечает одна из пациенток.
Однако не все пассажиры рейса прибыли в обсерватор в добровольном порядке. Семь человек отказались следовать предписаниям санврачей. Чкаловский районный суд удовлетворил иски Роспотребнадзора о принудительной изоляции, и их доставили на спортбазу в Полевском.