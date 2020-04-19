По словам одной из пассажирок, после прибытия им раздали медицинские маски, измерили температуру, а также выдали бланки-уведомления о том, что их помещают в обсерватор. Кроме того, девушка утверждает, что у всех прилетевших собрали паспорта, но обратно не отдали, багаж тоже остался в аэропорту.

В оперативном штабе отметили, что такие меры нужны для санобработки вещей. Для всех пассажиров рейса были подготовлены оптимальные условия для проживания в обсерваторе — им выдали одежду, средства гигиены, устроили четырехразовое питание и разместили в просторных номерах на два или четыре места.

Ежедневно медики измеряют у пациентов температуру и интересуются самочувствием. Для тех, кому необходимы медикоменты, их закупят по предоставленным спискам.

Мы спрашивaли, будут ли прoводить тест на кoронавирус, нам скaзали, что на втoрой день. Отнoшение персoнала, кстaти, к нам очeнь хорoшее,отмечает одна из пациенток.