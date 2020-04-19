Владимир Путин заявил о наличии у России ресурсов для защиты граждан от коронавируса
Сегодня, 15:50ОбществоФото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин поздравил верующих граждан с Пасхой и отметил, что государство обладает всеми необходимыми ресурсами для защиты россиян в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Кремля.
Сюжеты: Коронавирус
Президент отметил, что в этом году празднование Пасхи проходит в условиях ограничений, которые важны для борьбы с распространением коронавируса. При этом, Россия имеет все необходимые ресурсы, чтобы справиться с текущей ситуацией — сильная экономика, научный потенциал, материальная и высокопрофессиональная база в здравоохранении.
Также Владимир Путин сказал, что власти используют резервы «рачительно и точечно», а также работают ритмично, организованно и ответственно. Он призвал граждан соблюдать режим самоизоляции, так как иного выхода на данный момент нет.
По данным на 18 апреля общее количество зараженных коронавирусной инфекцией 42 853 человека, из них 3 291 выздоровело. Кроме того, зарегистрирован 361 случай летального исхода.
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