Владимир Путин заявил о наличии у России ресурсов для защиты граждан от коронавируса

Президент отметил, что в этом году празднование Пасхи проходит в условиях ограничений, которые важны для борьбы с распространением коронавируса. При этом, Россия имеет все необходимые ресурсы, чтобы справиться с текущей ситуацией — сильная экономика, научный потенциал, материальная и высокопрофессиональная база в здравоохранении.

Также Владимир Путин сказал, что власти используют резервы «рачительно и точечно», а также работают ритмично, организованно и ответственно. Он призвал граждан соблюдать режим самоизоляции, так как иного выхода на данный момент нет.