36 деревьев будет вырублено в Нижнем Тагиле

Напомним, 28 апреля сообщалось, что в Нижнем Тагиле будут вырублены сотни деревьев и кустарников. На «Аллее рандеву» у медколледжа запланирована санитарная рубка 24 деревьев, в сквере за Дворцом культуры «Юбилейный» — более 40 зеленых насаждений, в том числе огромных тополей, которые представляют угрозу для горожан. В лесопарковой зоне «Пихтовые горы» планируется убрать порядка 70 деревьев и вывезти с территории более 500 стволов поваленных деревьев.