В Екатеринбурге стартовало экспресс-тестирование на коронавирус и антитела к нему

С помощью тестов определяется, есть ли в крови антитела IgM и IgG к коронавирусу. Наличие IgM означает, что человек заражен на данный момент, а IgG показывает наличие иммунитета.

Если в результате анализа будет подтверждено, что пациент заражен, то он будет направлен в одну из 12 сертифицированных лабораторий Екатеринбурга, где он должен будет провести полноценный анализ.

Сдать экспресс-тест можно путем сдачи крови из пальца. Он не требует никакой дополнительной подготовки. При этом результаты человек получит в течение 10-15 минут.