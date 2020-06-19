В Екатеринбурге стартовало экспресс-тестирование на коронавирус и антитела к нему
Сегодня, 15:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Клиническом институте репродуктивной медицины, который находится в здании Ельцин Центра, с сегодняшнего дня началось проведение экспресс-тестирования на коронавирус и антитела к нему, сообщает 66.RU.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
С помощью тестов определяется, есть ли в крови антитела IgM и IgG к коронавирусу. Наличие IgM означает, что человек заражен на данный момент, а IgG показывает наличие иммунитета.
Если в результате анализа будет подтверждено, что пациент заражен, то он будет направлен в одну из 12 сертифицированных лабораторий Екатеринбурга, где он должен будет провести полноценный анализ.
Сдать экспресс-тест можно путем сдачи крови из пальца. Он не требует никакой дополнительной подготовки. При этом результаты человек получит в течение 10-15 минут.
Стоимость услуги составляет 2250 рублей.
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