В Свердловской области зафиксировали самое длинное лето

Синоптики Уралгидрометцентра зафиксировали на Среднем Урале самое длинное лето. По их подсчётам, жара началась с мая и пока не планирует заканчиваться.

Главный синоптик Галина Шепоренко отметила, что теплее лето было только в 2012 и 2016 годах. По её словам, в истории наблюдений такого длительного летнего периода еще не было. За весь период лета в Нижнем Тагиле выпало 100% нормы осадков, в Екатеринбурге – 86%. Почти не было осадков в районах крайних юга, востока, юго-запада. Синоптик заявила, что нынешнее жаркое лето не дает повода считать, что следующее будет таким же или, наоборот, холодным. Напомним, в число регионов, куда пришла аномальная 30-градусня жара оказались не только Свердловская область и Урал в целом, но и Приволжье. Регионы Росии с аномально-жаркой погодой назвали в Гидрометцентре

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