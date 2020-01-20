В Екатеринбурге врачи начали лечить детей от стресса с помощью тока

В детской городской больнице № 8 появиась новая процедура — мезодиэнцефальная модуляция (МДМ-терапия). При помощи электрических импульсов врачи воздействуют на адаптационную систему ребенка при сбоях. От нее зависит деятельность организма в целом.

От работы адаптационной системы зависит то, как со стрессом справится организм ребенка или подростка. Чтобы повлиять на адаптационную систему и помочь ребенку преодолеть стрессовые ситуации, врачи проводят МДМ-терапию, рассказали в горздраве.

Состоит курс МДМ-терапии из десяти процедур. Каждая из них длится пол часа. При этом, кроме стрессов, он имеет и другие показания — заболевания сердца, бронхиальная астма, пневмония, неврозы, грипп, нарушения речевого развития и многое другое.

Терапия подходит для детей, которые часто болеют, имеют плохую успеваемость в школе, головокружения, головные боли или переутомление. Это все указывает на наличие сбоев в адаптационной системе.