В России начались испытания вакцины от коронавируса

Ученые новосибирского вирусологического центра «Вектор» рассказали, что разработано несколько вакцин. Их тестируют на низших приматах, в результате наблюдений будет выбран наиболее эффективный и безопасный препарат. Испытания также помогут определить дозы и наиболее эффективный способ введения лекарства. Если испытания пройдут удачно, то вакцину можно будет начать использовать ближе к концу 2020 года.

Тем временем в США также разработана вакцина от коронавируса. Там начаты испытания препарата на людях. Ученые отобрали 45 добровольцев, которым с интервалом в месяц введут препарат. Американские ученые заявляют, что потребуется еще целая серия тестов. Применять вакцину можно будет начать через год или полтора.

В настоящий момент в России подтверждены 199 случаев заражения коронавирусом. За 19 марта число заболевших увеличилось на 52 человека. Пять человек выздоровели, один пациент скончался. Всего в мире насчитывается 246 тысяч заболевших.