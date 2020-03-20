В Свердловской области за сутки взято 307 проб на коронавирус
Сегодня, 13:48Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие сутки медики Свердловской области взяли 307 проб на коронавирус, сообщает портал Е1 со ссылкой на данные оперативного штаба.
Сюжеты: Коронавирус
Врачами были осмотрены 273 человека, взято 307 проб на коронавирус. Всего с начала февраля в регионе взято более шести тысяч анализов на коронавирус нового типа.
Напомним, официально в регионе подтверждено шесть случаев заболевания. Всего в России зарегистрировано 199 заражений.
Карта распространения коронавируса в России
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