Число заболевших коронавирусом в России достигло 306 человек

17 случаев зафиксированы в Подмосковье, шесть — в Москве, пять — в Татарстане, четыре — в Нижегородской области, три — в Свердловской, по два — в Тульской и Калининградской областях и Санкт-Петербурге, а также в Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.