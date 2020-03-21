Число заболевших коронавирусом в России достигло 306 человек
Сегодня, 19:56Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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За прошедшие сутки в 18 регионах России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом, пишет «Московский комсомолец».
Сюжеты: Коронавирус
17 случаев зафиксированы в Подмосковье, шесть — в Москве, пять — в Татарстане, четыре — в Нижегородской области, три — в Свердловской, по два — в Тульской и Калининградской областях и Санкт-Петербурге, а также в Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.
Также выявлено по одному случаю заболевания в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях, Крыму и Ханты-Мансийском АО.
Число инфицированных в России достигло 306 человек. Ранее сообщалось о 253 случаях заболевания. В Свердловской области выявлено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Карта распространения коронавируса в России
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