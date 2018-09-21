Заморозки до -3 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле 22 и 23 сентября
Сегодня, 16:50Здоровье и экология
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Предупреждение о заморозках до -3 градусов объявлено на 22 и 23 сентября в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Экстренное предупреждение о возможных заморозках до -3 градусов объявлено в Свердловской области. Метеорологи сообщают, что понижение температуры может возникнуть ночью и утром в воздухе и на поверхности почвы.
МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» просит местных жителей информировать о возникновении чрезвычайных происшествий по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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