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Заморозки до -3 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле 22 и 23 сентября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заморозки до -3 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле 22 и 23 сентября

Сегодня, 16:50Здоровье и экология
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