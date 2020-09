В Свердловскую область привезли первую партию вакцины от коронавируса, сообщили в региональном оперштабе.

Также отмечается, что в ближайшее время будет набрана группа для тестирования препарата. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. За прошедшие сутки в области выявлено 123 новых случаев коронавируса. В общей сложности с начала пандемии число заболевших достигает 28 тысяч человек.

