Больницы Нижнего Тагила не справляются с потоком пациентов

Больницы Нижнего Тагила не справляются с потоком поступающих на компьютерную томографию пациентов. Об этом TagilCity.ru сообщили в пресс-службе ЦГБ № 1.

Тагильчане вновь жалуются на очереди, которые скапливаются в приемном покое ЦГБ № 1 на компьютерную томографию. У всей моей семьи двусторонняя пневмония разной степени тяжести. У одного члена семьи «ковид» положительный. Два человека из группы риска. Очень долго пытались сделать КТ в ГБ № 1 на Пихтовке, рассказала TagilCity.ru одна из пациенток больницы. По ее словам, обследование проводится только там и при наличии направления. Ждать приема ей пришлось очень долго. Video: TagilCity.ru На видео, снятом девушкой в час ночи, видно, что коридор полон людей, ожидающих обследования. В пресс-службе ЦГБ № 1 TagilCity.ru рассказали, что с 19 октября наблюдается повышенный наплыв пациентов в приемное отделение. Через медиков проходит около 190 человек в сутки для прохождения компьютерной томографии. Для разгрузки приемного отделения и компьютерного томографа городской больницы № 1 было организовано два автобуса, которые увозят пациентов на исследования легких в другие больницы города, такие как Инфекционная больница, Демидовская больница и городская больница № 4, сообщили в пресс-службе. В больнице отмечают, что основной причиной образования очередей является очередное увеличение числа заболевших, а также их неравномерное поступление в медицинское учреждение. Большая часть пациентов (около 60-70% от общего числа поступивших за сутки) поступает в вечернее и ночное время, что не позволяет врачам единовременно обработать всех без очереди. Ранее работа автобусов осуществлялась только в дневное время, с 20 октября автобусы работают на круглосуточной основе, сообщили в ЦГБ № 1. Там добавили, что медицинские учреждения города перегружены, а медицинский персонал работает наизнос. Напомним, неделю назад тагильчане уже жаловались на большие очереди на компьютерную томографию. После публикации TagilCity.ru Нижний Тагил посетил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. В ходе встречи с руководством больницы было решено распределить потоки пациентов и вместо двух компьютерных томографов задействовать четыре. Согласно распоряжению Минздрава, поток пациентов должны были распределить между четырьмя больницами, пересмотрев схему маршрутизации и обеспечив транспортировку пациентов автобусами. Минздрав нашел решение проблемы с очередями на КТ в Нижнем Тагиле

