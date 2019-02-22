Тагильские медучреждения не вошли в число лидеров по качеству предоставляемых услуг

Рейтинг Министерства здравоохранения Свердловской области был составлен на основе независимой оценки качества оказания услуг медучреждениями в 2018 году.

Первое место заняла стоматологическая поликлиника №12, которая находится в Екатеринбурге. Медучреждение набрало 97 баллов из 100 возможных.

96 баллов набрали Свердловская областная стоматологическая поликлиника, Центральная ГБ №2 имени А. А. Миславского и Детская городская клиническая больница №9. Медучреждения разделили второе место.

Третью строку в рейтинге занял Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии, который по итогам оценки получил 95 баллов.

Опрос проводился на сайтах медучреждений и на электронных площадках Минздравоохранения региона. Анкетирование также проводилось в самих больницах.