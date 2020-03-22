США находится на третьем месте по количеству заразившихся коронавирусом

Число заболевших в стране, по данным университета Джона Хопкинса, достигло 26 138 человек. Больше всего инфицированных в Нью-Йорке — 12,3 тысячи человек. На второе место вышел Вашингтон, где подтверждено 1793 случая. На третьем месте — Калифорния. Там количество заболевших составляет 1407 человек.

Общее количество смертей от коронавируса в США составляет 323. В Вашингтоне погибло 94 человека, 75 — в Нью-Йорке и 25 — в Калифорнии. 176 человек выздоровели.

По данным на 16 марта, в США было зарегистрировано 3,5 тысячи случаев заражения. За шесть дней их количество выросло более, чем в семь раз.

С 13 марта в стране введено чрезвычайное положение. В качестве меры по борьбе с распространением коронавируса был введен запрет на въезд иностранцев в страну.