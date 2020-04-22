Нижнему Тагилу передадут аппараты ИВЛ из других городов на время пандемии
В Нижний Тагил из больниц нескольких городов будут переданы аппараты ИВЛ для оснащения инфекционной больницы для борьбы с коронавирусом, сообщает «Федерал Пресс».
Как рассказали изданию в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, будет осуществляться передача аппаратов, находящихся в резерве.
Аппараты направляются в Нижний Тагил из больниц, которые не задействованы в лечении коронавиурсных пациентов. Более того, не будут изыматься аппараты, используемый на данный момент для других пациентов.
В штабе отмечают, что передача аппаратов из других больниц является не единственным источником их получения. Часть оборудования закуплена или подарена благотворителями.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин опубликовал письмо главврача Марины Холманских на имя министра здравоохранения региона Андрея Цветкова от 30 марта. В нем сказано, что больница Нижнего Тагила готова принять 26 аппаратов ИВЛ из Верхней Пышмы, Арамили, Асбеста, Кушвы и нескольких других городов.