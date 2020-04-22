Нижнему Тагилу передадут аппараты ИВЛ из других городов на время пандемии

Как рассказали изданию в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, будет осуществляться передача аппаратов, находящихся в резерве.

Аппараты направляются в Нижний Тагил из больниц, которые не задействованы в лечении коронавиурсных пациентов. Более того, не будут изыматься аппараты, используемый на данный момент для других пациентов.

В штабе отмечают, что передача аппаратов из других больниц является не единственным источником их получения. Часть оборудования закуплена или подарена благотворителями.