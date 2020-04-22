Мэр Екатеринбурга перечислил больницы, где есть случаи заражения коронавирусом

По его словам, если не считать эпидемию в ЦГКБ № 1, то случаи заболевания единичные.

Мэр потребовал от всех структур, отвечающих за предупреждение распространения коронавируса, четкого выполнения алгоритмов действий. Он также отметил, что беспечность и невыполнение мер безопасности недопустимы, особенно в лечебных учреждениях.

На данный момент в Свердловской области зарегистрировано 233 случая заболевания коронавирусом, 191 из них в Екатеринбурге.