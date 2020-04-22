Мэр Екатеринбурга перечислил больницы, где есть случаи заражения коронавирусом
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, что случаи заболевания врачей и других медицинских сотрудников зафиксированы в больницах № 1, 2, 6 и 40, сообщает 66.RU.
По его словам, если не считать эпидемию в ЦГКБ № 1, то случаи заболевания единичные.
Мэр потребовал от всех структур, отвечающих за предупреждение распространения коронавируса, четкого выполнения алгоритмов действий. Он также отметил, что беспечность и невыполнение мер безопасности недопустимы, особенно в лечебных учреждениях.
На данный момент в Свердловской области зарегистрировано 233 случая заболевания коронавирусом, 191 из них в Екатеринбурге.
Вспышка коронавируса была диагностирована в ЦГКБ № 1. Официально диагноз подтвержден у 78 человек. Кто стал разносчиком заболевания устанавливается. Губернатор Евгений Куйвашев ранее заявлял, что это мог быть врач, контактировавший с зараженной соседкой. Министр здравоохранения Андрей Цветков считает, что виновен средний и младший персонал, нарушивший правила маршрутизации больных.