Прокуратура проверит больницу Екатеринбурга с массовым заражением коронавирусом
Материалы дела о массовом заражении пациентов и медиков в ЦГБ № 1 в Екатеринбурге передано в прокуратуру. Виновные будут наказаны, сообщают «Вечерние ведомости» со ссылкой на замгубернатора Свердловской области Павла Крекова.
Он отметил, что наказание будет «жестким».
Надо понимать, что это уже не шутки, сказал Креков.
Медперсонал, работающий в инфекционных стационарах будет расселен в гостиницы.
Кроме того, министр здравоохранения Андрей Цветков рассказал, о состоянии пациентов. По его словам, у семерых наблюдаются признаки, у остальных они отсутствуют. Он отметил, что нельзя говорить о том, что это сделали врачи.
Нет, конечно, речи никакой, что это сделали врачи. К сожалению, это действительно касалось средних медицинских работников и младшего персонала, кто не до конца выполняли все те инструкции, которые существуют, сообщил Цветков.
Напомним, вчера стало известно, что в ЦГБ № 1 Екатеринбурга у 75 пациентов и 16 медиков предварительно подтверждена коронавирусная инфекция. Всего заражен 91 человек. Часть тяжелых больных переведена в ЦГБ № 40.