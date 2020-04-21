Прокуратура проверит больницу Екатеринбурга с массовым заражением коронавирусом

Он отметил, что наказание будет «жестким».

Надо понимать, что это уже не шутки, сказал Креков.

Медперсонал, работающий в инфекционных стационарах будет расселен в гостиницы.

Кроме того, министр здравоохранения Андрей Цветков рассказал, о состоянии пациентов. По его словам, у семерых наблюдаются признаки, у остальных они отсутствуют. Он отметил, что нельзя говорить о том, что это сделали врачи.

Нет, конечно, речи никакой, что это сделали врачи. К сожалению, это действительно касалось средних медицинских работников и младшего персонала, кто не до конца выполняли все те инструкции, которые существуют, сообщил Цветков.