В Нижнем Тагиле за последние сутки проведено 492 исследования проб на коронавирус
Сегодня, 14:52Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За последние сутки двумя тагильскими лабораториями проведено 492 исследования анализов на COVID-19, всего обследовано 474 человека, рассказали TagilCity.ru в Роспотребнадзоре Свердловской области.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
За все время, с начала работы над пробами на коронавирус, лабораториями проведено 7 774 исследования, обследовано 7 317 человек.
Напомним, по данным на 22 апрeля, в Свердлoвской области зарeгистрировано 10 новых случаев зарaжения COVID-19. Заболевание обнaружено у жителей Екатeринбурга и Белоярского района. Всего в облaсти 243 случая корoнавируса. В Нижнем Тагиле нoвых заболевших нет, их кoличество по прежнему шесть человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей