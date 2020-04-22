В России количество зараженных коронавирусом достигло почти 58 тысяч человек
Сегодня, 12:41Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России подтверждено 5 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Сюжеты: Коронавирус
Общее количество зараженных составляет 57 999 человек.
За сутки из больниц после выздоровления выписано 547 пациентов. Общее количество выздоровевших составляет 4 420 человек. Количество летальных случаев за сутки составило 57 человек. В общей сложности от коронавируса погибли 513 заболевших.
В Свердловской области официально подтверждено 10 новых случаев заболевания коронавирусом. Так, общее количество зараженных достигло 243 человек.
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