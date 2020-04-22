Znak: в Свердловской области количество заболевших коронавирусом достигло 243 человек
Сегодня, 11:43Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За последние сутки в Свердловской области подтверждено десять случаев заболевания коронавирусом, сообщает Znak со ссылкой на собственные источники.
Сюжеты: Коронавирус
Новые зараженные находятся в Екатеринбурге и Белоярском.
По словам источника, смерть пенсионерки в Богдановиче не была включена в официальную статистику, так как результаты вскрытия пока не готовы. Поэтому официально в области только один летальный случай от коронавируса.
Количество выздоровевших после коронавируса в области достигло 60 человек. Десять человек находятся в тяжелом состоянии, один пациент подключен к аппарату ИВЛ. Состояние средней тяжести подтверждено у 30 человек.
Напомним, что в Свердловской области действует режим самоизоляции бессрочно, до особого распоряжения.
Карта распространения коронавируса в России
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