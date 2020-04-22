В России стала известна дата начала массового тестирования на антитела к коронавирусу

Многие компании не занимаются разработкой тестов, но способны предоставить оборудование для их производства. Кроме того, многие лаборатории занимаются созданием тестов на антитела к коронавирусу. Некоторые из них скоро будут регистрироваться в Росздравнадзоре.

В Казанском федеральном университете сообщили, что первый образец теста планируется получить в конце недели.

Специалисты занимаются разработкой экспресс-системы для определения наличия в организме антител к коронавирусу, которая смогла бы дать результат за 10-15 минут.