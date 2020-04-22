В России стала известна дата начала массового тестирования на антитела к коронавирусу
Сегодня, 12:01Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Частные лаборатории в России планируют предложить всем желающим пройти тестирование на наличие антител к коронавирусу в мае 2020 года, сообщают «Известия».
Сюжеты: Коронавирус
Многие компании не занимаются разработкой тестов, но способны предоставить оборудование для их производства. Кроме того, многие лаборатории занимаются созданием тестов на антитела к коронавирусу. Некоторые из них скоро будут регистрироваться в Росздравнадзоре.
В Казанском федеральном университете сообщили, что первый образец теста планируется получить в конце недели.
Специалисты занимаются разработкой экспресс-системы для определения наличия в организме антител к коронавирусу, которая смогла бы дать результат за 10-15 минут.
Напомним, количество зараженных коронавирусной инфекцией в России превысило 47 тысяч человек. За минувшие сутки официально подтверждено более 4,2 тысяч случаев заражения.
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