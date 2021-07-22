Новый суточный рекорд по заражению коронавирусом зарегистрирован на Среднем Урале

В регионе обновился рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 был выявлен у почти 500 свердловчан.

495 новых случая заражения COVID-19 выявлено в период с 22 по 23 июля в Свердловской области Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге — 164. Также наличие инфекции лабораторно подтвердилось у жителей Алапаевского района, Арамиля, Артемовского, Асбеста, Артинского и Байкаловского городских округов, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Волчанска, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ивдельского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменского городского округа, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, пос. Малышева, Невьянска, Нижнесергинского муниципального района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского, Сосьвинского, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Тавдинского, Талицкого городских округов. Отмечается, что 741 пациент находятся в тяжелом состоянии, 459 из них — в реанимационных отделениях, а 362 подключены к аппаратам ИВЛ. В общей сложности на Среднем Урале заболели 102 953 жителя. В России за сутки зафиксировано 24 471 случай коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 4 278 и Санкт-Петербурге — 1 943. Таким образом, COVID-19 был выявлен у 6 054 711 россиян. 19 случаев смерти больных COVID-19 зарегистрировано на Среднем Урале Всего от инфекции скончались 4 184 свердловчанина. В России общее число летальных случаев достигло 151 501 человек, из них 796 случаев зафиксировано в период с 21 по 22 июля. Почти 96 тысяч свердловчан выписаны из больниц по выздоровлению В Свердловской области за прошедшие сутки из больниц выписано 456 человек, всего выздоровело 95 805 пациентов. По стране за сутки из медучреждений выписано 22 660 человек. За все время от инфекции вылечилось 5 427 457 жителей страны. Напомним, о выходе Свердловской области на плато по заболеваемости коронавирусом 21 июля на брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией заявил вице-губернатор Павел Креков. О выходе Свердловской области на плато по заболеваемости коронавирусом заявил Креков

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