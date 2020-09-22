Депутат Альшевских попросил Куйвашева помочь госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле

Ранее Альшевских уже заявлял, что госпиталь не может проводить операции из-за того, что в бюджете на 2020 год эти средства не были предусмотрены. В самом медучреждении утверждают, что это результат «халатности» чиновников Минздрава. С начала 2019 года госпиталь добивался выделения средств. В начале 2020 года Минздрав утверждал, что средства запланированы, но в середине года позиция ведомства изменилась, так как были изменены нормы законодательства.