Депутат Альшевских попросил Куйвашева помочь госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле

Депутат Альшевских попросил Куйвашева помочь госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:00Здоровье и экологияPhoto: Яндекс.Карты
Депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой о выделении средств для госпиталя им. Тетюхина в Нижнем Тагиле на проведение операций. Об этом депутат рассказал на своей странице во «Вконтакте».

В 2020 году госпиталь Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле не получил квоты на операции от Свердловской области.

Гендиректор УКЛРЦ Алексей Щелкунов с весны бьет тревогу, ведь очередь на высокотехнологичную медпомощь — примерно тысяча пациентов. А со здоровьем медлить нельзя, пишет Альшевских.

По его словам государство ранее финансировало работу медцентра. Однако сейчас для него наступили «трудные времена», так как помощь регион перестал оказывать.

Вопрос острый, и «приземлить» его нужно здесь и сейчас. Поэтому повторно обратился напрямую к губернатору Евгению Куйвашеву. На этот раз акцент сделал не на претензиях госпиталя к региональному минздраву, а на решении проблемы, рассказывает депутат.

Он отмечает, что требуется найти оперативно средства в свердловском резервном фонде. Кроме того, при составлении бюджета — отдельной строкой прописать сумму для негосударственных клиник.

Ранее Альшевских уже заявлял, что госпиталь не может проводить операции из-за того, что в бюджете на 2020 год эти средства не были предусмотрены. В самом медучреждении утверждают, что это результат «халатности» чиновников Минздрава. С начала 2019 года госпиталь добивался выделения средств. В начале 2020 года Минздрав утверждал, что средства запланированы, но в середине года позиция ведомства изменилась, так как были изменены нормы законодательства.

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