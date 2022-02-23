Превышение ПДК формальдегида зафиксировано в Нижнем Тагиле 21 февраля

В 7.00 на улице Гражданская, 2 превышение по загрязняющему веществу составило 1,1 от предельно допустимой концентрации. По данным метеорологов, за период с 16 по 20 февраля в Нижнем Тагиле ни один из четырех постов не зафиксировал превышение ПДК по вредным веществам.