Превышение ПДК формальдегида зафиксировано в Нижнем Тагиле 21 февраля

В 7.00 на улице Гражданская, 2 превышение по загрязняющему веществу составило 1,1 от предельно допустимой концентрации. По данным метеорологов, за период с 16 по 20 февраля в Нижнем Тагиле ни один из четырех постов не зафиксировал превышение ПДК по вредным веществам.
Формальдегид — канцерогенное вещество первого класса опасности. больше всего оно оказывает влияние на нервную систему человека и может вызывать головные, бессонницу, психическое возбуждение. Также формальдегид вызывает онкологические заболевания.
С 1 по 21 февраля посты УГМС 15 дней фиксировали превышение загрязняющих веществ в Нижнем Тагиле. 14 февраля на Тагилстрое превышение сероводорода составило 14,4 ПДК.