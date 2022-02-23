Превышение ПДК формальдегида зафиксировано в Нижнем Тагиле 21 февраля

Превышение ПДК формальдегида зафиксировано в Нижнем Тагиле 21 февраля
Превышение ПДК формальдегида зафиксировано в Нижнем Тагиле 21 февраля
Сегодня, 15:20Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Загрязнение воздуха формальдегидом зафиксировал пост УГМС 21 февраля на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле.

В 7.00 на улице Гражданская, 2 превышение по загрязняющему веществу составило 1,1 от предельно допустимой концентрации. По данным метеорологов, за период с 16 по 20 февраля в Нижнем Тагиле ни один из четырех постов не зафиксировал превышение ПДК по вредным веществам.

Формальдегид — канцерогенное вещество первого класса опасности. больше всего оно оказывает влияние на нервную систему человека и может вызывать головные, бессонницу, психическое возбуждение. Также формальдегид вызывает онкологические заболевания.

С 1 по 21 февраля посты УГМС 15 дней фиксировали превышение загрязняющих веществ в Нижнем Тагиле. 14 февраля на Тагилстрое превышение сероводорода составило 14,4 ПДК.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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