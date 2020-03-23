Для москвичей старше 65 лет введен обязательный карантин

Самоизоляция действует до 14 апреля и распространяется на пожилых людей и тех, кто болеет сахарным диабетом, астмой, бронхоэктазией. Также в эту категорию входят пeренесшие инфaркт или инсульт и имeющие трансплaнтированные оргaны или ткaни, злокaчественные обрaзования, нарушeния легочнoго кровoобращения.

При необходимости все находящиеся на карантине могут получить больничные листы. Также им положена единоразовая выплата в размере двух тысяч рублей, которую можно будет получить по окончанию самоизоляции.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом.