Для москвичей старше 65 лет введен обязательный карантин
Сегодня, 18:05Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жители Москвы старше 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями должны будут оставаться на домашнем карантине. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин, пишет Газета.ру.
Сюжеты: Коронавирус
Самоизоляция действует до 14 апреля и распространяется на пожилых людей и тех, кто болеет сахарным диабетом, астмой, бронхоэктазией. Также в эту категорию входят пeренесшие инфaркт или инсульт и имeющие трансплaнтированные оргaны или ткaни, злокaчественные обрaзования, нарушeния легочнoго кровoобращения.
При необходимости все находящиеся на карантине могут получить больничные листы. Также им положена единоразовая выплата в размере двух тысяч рублей, которую можно будет получить по окончанию самоизоляции.
Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом.
Карта распространения коронавируса в России
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