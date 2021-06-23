Марафоны «Европа — Азия» и «Конжак» перенесены на неопределенный срок на Урале

Марафоны «Европа — Азия» и «Конжак» перенесены на неопределенный срок на Урале
Марафоны «Европа — Азия» и «Конжак» перенесены на неопределенный срок на Урале
Сегодня, 19:11Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Организаторы забега «Европа — Азия» и горного марафона «Конжак» заявили о переносе мероприятий на неопределенный срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Регистрация участников в марафоне «Европа — Азия» уже состоялась, как и лесная трасса, пункты питания, футболки, медали и сувениры готовы для проведения марафона «Конжак», сообщает Е1.

Действительно, эпидемическая ситуация складывается таким образом, что мы не можем гарантировать проведение марафона даже в августе. Мы решили объявить об этом заранее, чтобы не отменять марафон за несколько дней до старта. Сейчас мы делаем все, чтобы выполнить обязательства перед спонсорами и партнерами марафона,делится с Е1 организатор марафона «Европа — Азия» Андрей Уткин.

Полторы тысячи зарегистрировавшихся бегунов обзванивают волонтеры и предлагают им сохранить слот для участия в следующем году. Либо стартовать в трейле, который предварительно назначен на 1 августа и пройдет в окрестностях Дегтярска.

В Карпинске 23 июня прошло заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Было принято решение перенести старт. Мы до конца верили в лучшее, но политика вмешалась, и на это мы никак не можем повлиять,написали организаторы марафона на странице «Конжака» во «ВКонтакте».

Оба марафона состоятся, когда позволит эпидемическая ситуация. О стартах будет сообщено дополнительно, сообщают организаторы забегов.

Напомним, команда ВКонтакте и Radio Record решили перенести VK Fest из-за роста заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге и других городах России. Предварительно мероприятие должно состояться 28 и 29 августа.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Уралотменаэпидемиямарафоневропа-азияконжаккоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы