Организаторы забега «Европа — Азия» и горного марафона «Конжак» заявили о переносе мероприятий на неопределенный срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Регистрация участников в марафоне «Европа — Азия» уже состоялась, как и лесная трасса, пункты питания, футболки, медали и сувениры готовы для проведения марафона «Конжак», сообщает Е1. Действительно, эпидемическая ситуация складывается таким образом, что мы не можем гарантировать проведение марафона даже в августе. Мы решили объявить об этом заранее, чтобы не отменять марафон за несколько дней до старта. Сейчас мы делаем все, чтобы выполнить обязательства перед спонсорами и партнерами марафона,делится с Е1 организатор марафона «Европа — Азия» Андрей Уткин. Полторы тысячи зарегистрировавшихся бегунов обзванивают волонтеры и предлагают им сохранить слот для участия в следующем году. Либо стартовать в трейле, который предварительно назначен на 1 августа и пройдет в окрестностях Дегтярска. В Карпинске 23 июня прошло заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Было принято решение перенести старт. Мы до конца верили в лучшее, но политика вмешалась, и на это мы никак не можем повлиять,написали организаторы марафона на странице «Конжака» во «ВКонтакте». Оба марафона состоятся, когда позволит эпидемическая ситуация. О стартах будет сообщено дополнительно, сообщают организаторы забегов. Напомним, команда ВКонтакте и Radio Record решили перенести VK Fest из-за роста заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге и других городах России. Предварительно мероприятие должно состояться 28 и 29 августа. ВКонтакте анонсировала перенос VK Fest на конец лета

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