В Нижнем Тагиле от укусов змей пострадали восемь человек

Среди пострадавших — двое подростков. 13-летнего мальчика змея укусила во время купания. 17-летняя девушка была укушена змеей из домашнего террариума. Тагильчанку укусила кобра, ее яд обладает нейротоксическим и гемолитическим действием, на спасение человека есть несколько минут. В настоящий момент жизни обоих ребят ничего не угрожает.