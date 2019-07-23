В Нижнем Тагиле от укусов змей пострадали восемь человек
Сегодня, 10:56Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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С начала 2019 года от укусов змей пострадали восемь жителей Нижнего Тагила, пишет «Тагильский рабочий». Еще один случай зарегистрирован в Невьянске.
Сюжеты: Нижний Тагил
Среди пострадавших — двое подростков. 13-летнего мальчика змея укусила во время купания. 17-летняя девушка была укушена змеей из домашнего террариума. Тагильчанку укусила кобра, ее яд обладает нейротоксическим и гемолитическим действием, на спасение человека есть несколько минут. В настоящий момент жизни обоих ребят ничего не угрожает.
Семь случаев укуса гадюки зарегистрированы среди взрослого населения. Они произошли в лесу или на территории садов и огородов.
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