Прокуратура проверит законность строительства карьера в поселке Баранчинский

Напомним, жители поселка Баранчинский и владельцы дачных участков коллективного сада № 8 выступают против строительства и разработки третьей очереди Волковского медного рудника. Согласно документации, которая имеется в открытом доступе, граница карьера пройдет в 197 метрах от садовых участков и в 1,47 километра от поселка. Кроме того, обогатительная фабрика будет выбрасывать в атмосферный воздух 40 загрязняющий веществ. В связи с этим баранчинцы записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой запретить строительство.