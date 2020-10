Прокуратура проверит законность строительства карьера в поселке Баранчинский

Природоохранная прокуратура после обращения жителей поселка Баранчинского проведет проверку законности постройки медно-ванадиевого рудника ОАО «Святогор». Об этом TagilCity.ru рассказал природоохранный прокурор Нижнего Тагила Денис Исаков.

В ходе личного приема граждан было принято решение провести соответствующую проверку, по итогам которой будут сделаны выводы на основе действующего законодательства, сообщил Денис Исаков. Ведомство уже начало запрашивать документы, чтобы проверить наличие у «Святогора» лицензии, а также кем она выдана, разрешительных документов, соответствуют ли они действующему законодательству, в том числе по расстоянию от жилых застроек и категориям земель. Сведения мы запрашиваем в администрации Кушвинского городского округа, региональном министерстве природных ресурсов, департаменте по недропользованию по УрФО, самом «Святогоре». Необходимо посмотреть все документы,отметил прокурор. Ответ баранчинцам по результатам проверки будет дан в течение месяца с момента обращения. Напомним, жители поселка Баранчинский и владельцы дачных участков коллективного сада № 8 выступают против строительства и разработки третьей очереди Волковского медного рудника. Согласно документации, которая имеется в открытом доступе, граница карьера пройдет в 197 метрах от садовых участков и в 1,47 километра от поселка. Кроме того, обогатительная фабрика будет выбрасывать в атмосферный воздух 40 загрязняющий веществ. В связи с этим баранчинцы записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой запретить строительство. Новый Куштау? Жители Баранчинского выступают против строительства медного рудника

