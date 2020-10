Медный рудник в Баранчинском планируют построить в 197 метрах от садовых участков

Согласно технической документации, в поселке Баранчинский новый медно-ванадиевый рудник будет расположен всего в 197 метрах от жилых домов коллективного сада № 8.

Разработкой и обогащением руды будет заниматься АО «Святогор», который входит в состав холдинга УГМК. В поселке рассказывают, что жители не знали о планируемом строительстве рудника. По словам местной жительницы Марии, об этом стало известно случайно. Одна из жительниц пошла гулять на Басалаевские пруды и увидела, что там рядом рубят лес. Она залезла в интернет и увидела, что, оказывается, 3 ноября будут проходить публичные слушания по строительству третьей очереди Волковского рудника. А мы — ни сном, ни духом,рассказала Марина. После этого в поселке Баранчинский была организована инициативная группа. Люди стали изучать документацию, касающуюся предварительной оценки воздействия на окружающую среду. Дело в том, что в западном направлении граница нового объекта проходит всего в 197 метрах от коллективного сада № 8 и в 1,47 километра от самого поселка Баранчинского. Другие населенные пункты располагаются в 2,5 километрах от нового рудника. Отмечается, что в зону негативного воздействия также входят поселки Орулиха и Лая, город Кушва и пригород Нижнего Тагила. Журналист TagilCity.ru изучил карту предполагаемой санитарно-защитной зоны карьера и обратил внимание, что коллективный сад № 8 отмечен едва заметным прямоугольником, а сам поселок прорисован четко. Кроме того, СЗЗ объекта проходит через сады, согласно плану, а это является грубым нарушением. Согласно СанПиНу, «в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях ведения дачного хозяйства и садоводства». В документации данному моменту посвящен только один абзац, причем формулировка в нем размытая. Поэтому, что именно «Святогор» сделает с садами в будущем — не понятно. Напомним, накануне жители поселка Баранчинский, расположенного недалеко от Нижнего Тагила, и дачники коллективного сада № 8 записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой запретить разработку медно-ванадиевого карьера, принадлежащего ОАО «Святогор». В обращении они отметили, что переживают за экологию, так как карьер и обогатительная фабрика являются загрязнителями воздуха, воды и почвы. Выступающие против строительства рудника свердловчане записали обращение к Путину

