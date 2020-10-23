В Нижнем Тагиле школьников досрочно отправят на каникулы из-за коронавируса

Напомним, по данным на 22 октября на карантин в Нижнем Тагиле закрыты 95 школьных классов. Из них 65 — по коронавирусу, еще 33 — по ОРВИ. Кроме того, закрыто 14 групп в детских садах из-за COVID-19, а также 48 групп из-за ОРВИ.