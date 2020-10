В Нижнем Тагиле школьников досрочно отправят на каникулы из-за коронавируса

В Нижнем Тагиле школьники досрочно будут отправлены на каникулы. Об этом TagilCity.ru сообщили родители учеников школ № 18 и № 32.

Директор школы № 32 Галина Масликова подтвердила информацию и рассказала, что такое решение было принято на основании письма Министерства образования и молодежной политики от 22 октября 2020 года. В целях предотвращения роста заболеваемости с учетом актуальной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, необходимо дополнить период традиционных осенних каникул днями общей продолжительностью до 10, в течение которых будут проведены разного рода мероприятия, сообщила Галина Масликова. Она отметила, что с 26 октября в течение трех дней в школах реализуют либо дистанционную внеурочную деятельность, либо дни здоровья. В течение этих трех дней в школах будет проводиться заключительная санитарная дезинфекция. Напомним, по данным на 22 октября на карантин в Нижнем Тагиле закрыты 95 школьных классов. Из них 65 — по коронавирусу, еще 33 — по ОРВИ. Кроме того, закрыто 14 групп в детских садах из-за COVID-19, а также 48 групп из-за ОРВИ. В Нижнем Тагиле на карантин закрыто почти сто школьных классов

