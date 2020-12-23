Еще более 3,5 тысячи доз вакцины от коронавируса доставлено в Свердловскую область

Большая часть вакцины останется в Екатеринбурге. Остальное будет распределено по остальным городам региона, в том числе вакцина поступит и в Нижний Тагил, сообщает оперативный штаб региона.
Прививки будут ставить и тем уральцам, которые направили заявки в рамках тестовой записи по номеру 122.
На сегодняшний день Свердловская область уже получила более 6,5 тысячи доз.
Напомним, предыдущая партия вакцины 1,4 тысячи доз прибыла в Свердловскую область 18 декабря. До этого регион уже получил 3,1 тысячи доз вакцины.