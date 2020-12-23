Еще более 3,5 тысячи доз вакцины от коронавируса доставлено в Свердловскую область

Еще более 3,5 тысячи доз вакцины от коронавируса доставлено в Свердловскую область

Сегодня, 14:50Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловскую область прибыла новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». На этот раз регион получил 3550 доз.

Большая часть вакцины останется в Екатеринбурге. Остальное будет распределено по остальным городам региона, в том числе вакцина поступит и в Нижний Тагил, сообщает оперативный штаб региона.

Прививки будут ставить и тем уральцам, которые направили заявки в рамках тестовой записи по номеру 122.

На сегодняшний день Свердловская область уже получила более 6,5 тысячи доз.

Напомним, предыдущая партия вакцины 1,4 тысячи доз прибыла в Свердловскую область 18 декабря. До этого регион уже получил 3,1 тысячи доз вакцины.

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