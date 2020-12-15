В Нижний Тагил поступила первая партия вакцины от COVID-19

Напомним, стало известно, как жители Нижнего Тагила смогу поставить себе бесплатную прививку от коронавируса. Сначала пройдет вакцинация работников образовательных и медицинских учреждений, а также работников социальных служб и других организаций, сотрудники которых регулярно контактируют с большим количеством людей.