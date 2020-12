В Нижний Тагил поступила первая партия вакцины от COVID-19

В Нижний Тагил прибыла первая партия двухкомпонентной вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города.

Всего партия насчитывает 220 доз. «Спутник V» — 110 доз, доставили в Городскую больницу № 4. И столько же — в Демидовскую городскую больницу. В город препарат поступил с соблюдением всех необходимых требований: перевозка осуществлялась при температуре -18 градусов в специальных морозильных камерах. Все больницы, которые ее получают, приезжают с термоконтейнерами, хладоэлементами и термодатчиками,цитирует Департамент информационной политики слова губернатора начальника аптечного склада ГАУ Свердловской области «Фармация» Елену Мальцеву. Напомним, стало известно, как жители Нижнего Тагила смогу поставить себе бесплатную прививку от коронавируса. Сначала пройдет вакцинация работников образовательных и медицинских учреждений, а также работников социальных служб и других организаций, сотрудники которых регулярно контактируют с большим количеством людей. Стали известны подробности бесплатной вакцинации жителей Нижнего Тагила от COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter